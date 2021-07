Le jardin botanique de Meise entièrement rénové ouvre ses portes

Le tout nouveau jardin botanique de Meise a été inauguré mercredi soir. Parmi les rénovations, on compte des bâtiments d’accueil modernes, de nouveaux jardins et une expérience touristique contemporaine.

À deux pas de l’entrée principale se trouvent deux jardins clos récemment aménagés : le jardin médiéval et le jardin des parfums et des couleurs . Derrière l’orangerie, le jardin historique, clos également, a été transformé en jardin culinaire.

De l’autre côté du domaine, un nouveau centre d’accueil a été ouvert . Il sera le point de départ de quatre promenades thématiques : Des hommes et des plantes, Jardin du monde, Jardins historiques et Moments forts de la saison. Une nouvelle signalisation, des intersections et des panneaux d’information en quatre langues guideront les visiteurs à travers ce domaine de 92 hectares .

L’ancienne allée de hêtres a également été complètement réaménagée et remplacée par des sapins d’eau, plus résistants au changement climatique. Le château abrite désormais une exposition permanente sur l’histoire du jardin botanique, du domaine et de ses habitants.

Quelque 9 millions d’euros ont été investis dans la nouvelle infrastructure. "Le Jardin botanique est désormais prêt à relever les défis du XXIe siècle", a déclaré l’administrateur général Steven Dessein. "Nous espérons captiver et inspirer les visiteurs."

Pour la ministre Hilde Crevits, la crise sanitaire a démontré le caractère essentiel des jardins botaniques. "C’est plus qu’un simple jardin, c’est un lieu d’inventaire pour des milliers de plantes, un berceau de la recherche scientifique de niveau mondial" a-t-elle déclaré. "En tant qu’institution scientifique de renom, elle contribue à la connaissance et à la conservation des plantes dans le monde entier. En outre, les écoles et le grand public sont impatients de faire connaissance avec les nombreuses plantes. Le Jardin botanique de Meise est donc aussi l’un des meilleurs exemples de rapprochement entre la science et les gens."