Le Festival international du cirque de Monte-Carlo de nouveau annulé en 2022

Déjà reportée cette année en raison de la crise sanitaire, la 45e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, qui devait se tenir du 22 au 30 janvier 2022, a été reportée à 2023, ont annoncé ses organisateurs.

"Le comité d’organisation du Festival international du cirque de Monte-Carlo […] a le grand regret de vous annoncer qu’au vu de la situation sanitaire dans le monde, la 45e édition du Festival du cirque ainsi que la 10e compétition pour de jeunes artistes de cirque New Generation seront reportées en janvier 2023", précisent les organisateurs dans un communiqué.

"On a évalué la situation ce matin au cours d’une réunion avec le gouvernement princier et en accord avec lui, nous sommes arrivés au résultat que le risque était trop grand, on voulait que la fête se produise dans des circonstances plus ou moins normales", a indiqué à l’AFP Urs Pilz, le vice-président du festival. "Il y avait une incertitude pesant sur l’arrivée de nos artistes, qui viennent notamment d’Ukraine et de Russie et d’autres pays classés en zone rouge".