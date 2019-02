Le festival baroque a stimulé le tourisme anversois en 2018

Anvers a pu compter l'année passée sur 4,6 millions de touristes y restant séjourner, soit une augmentation de 20% par rapport à 2017. La cité portuaire a également accueilli près de 15 millions de touristes d'un jour (+2%). Le festival dédié au style baroque n'est pas étranger à ce succès selon la Ville, puisque certains monuments liés au peintre Pierre Paul Rubens comme la cathédrale Notre-Dame et l'église Saint-Charles-Borromée ont attiré de nombreux curieux, respectivement quelque 336.000 (+20%) et 287.000 (+35%).

Le Zoo d'Anvers reste l'attraction majeure de la ville, avec 1,15 million de visiteurs (+5%). Le MAS (Museum aan de Stroom) suit le parc animalier à distance respectable (701.000 amateurs), tandis que le Middelheimmuseum complète le top 3 avec 449.000 flâneurs. DIVA, le nouveau musée du diamant, enregistre une belle affluence pour sa première année d'ouverture avec 67.000 visiteurs depuis la fin mai.

La majorité des touristes d'un jour étaient de nationalité belge (58%), suivis par les Néerlandais (51% des visiteurs étrangers), les Allemands (9,4%) et les Français (9,2%). Les séjours de plus longue durée n'ont à l'inverse séduit que 30,8% de Belges, contre 38,3% de Néerlandais parmi les touristes d'origine étrangère, 13% d'Allemands, 9,6% de Britanniques et 7,6% de Français.

La cité du géant Druon Antigone s'est révélée particulièrement attractive en juin et en septembre grâce à des événements d'envergure comme le festival technologique SuperNova, pointe encore la Ville. Le taux d'occupation des hôtels avait alors atteint 75,8%, soit 3% de plus qu'en 2017.