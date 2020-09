Le dessin, un art majeur avec Abdelkader Benchamma à la galerie Templon

Abdelkader Benchamma est un artiste français sorti des Beaux-Arts de Paris en 2003. Reconnu sur la scène internationale (Biennale de Venise, Drawing Center de New York) il présente sa première exposition personnelle en Belgique, à la galerie Templon. Une des marques de son style est le débordement du dessin dans l’espace d’exposition. Les murs, et parfois le sol de la galerie. Ses thèmes de prédilection sont d’une part la science, l’astrophysique et d’autre part les croyances, la spiritualité. Il prend des images sur internet illustrant des croyances et d’autres phénomènes célestes et les imbrique dans un travail " entre la science et la magie " dit-il. Pour voir comment ces images peuvent laisser des traces dans notre mémoire, personnelle et collective.