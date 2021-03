Le Design Museum Brussels scrute l’histoire de la chaise sur 100 ans

Le Design Museum Brussels propose, du 24 mars au 29 août, une exposition intitulée Chaise, Stoel, Chair. Definig Design et qui questionne, à travers cet objet usuel par excellence, la chaise, l’évolution de l’univers du design de la fin du 19e siècle à nos jours.

Le public est invité à explorer, non seulement la fonction de la chaise, mais aussi sa forme ou encore le message qu’elle véhicule, de la "Red Blue Chair" de Gerrit Rietvelt (Pays-Bas) à la "Tuba Chair" de Joe Colombo (Italie) en passant par la "Wassily" de Marcel Breuer (d’origine hongroise) ou encore la "Cup" de Constantin Grcic (Allemagne).

Au fil du temps, les designers ont toujours voulu réinventer et redéfinir la chaise en affinant son langage matériel, technique, historique et social. L’exposition interroge, par le biais de cet objet présumé banal, le monde du design, ses évolutions, ses progrès et ses adaptations réalisés au cours du siècle écoulé. Elle évoque la production, qu’elle soit de masse ou individuelle, l’adaptation aux besoins de l’usager, l’innovation technologique ou encore la valeur iconique avec, par exemple, des pièces emblématiques d’un mouvement ou d’une entreprise, voire présentant une signification sociale.

Les pièces présentées proviennent non seulement de la collection du musée bruxellois, mais aussi du Design Museum de Londres ainsi que de collections privées.

L’exposition est accessible du vendredi au lundi de 11h00 à 19h00 (tous les jours pendant les vacances scolaires). Le Design Museum Brussels est situé place de Belgique, 1, dans le parc du Heysel à Bruxelles (Laeken).