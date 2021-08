Le Design Museum Brussels prolonge son exposition "Chaise. Stoel. Chair", qui scrute l'histoire de la chaise sur 100 ans

Au fil du temps, les designers ont toujours voulu réinventer et redéfinir la chaise en affinant son langage matériel, technique, historique et social. L’exposition interroge, par le biais de cet objet présumé banal, le monde du design , ses évolutions, ses progrès et ses adaptations réalisés au cours du siècle écoulé. Elle évoque la production, qu’elle soit de masse ou individuelle, l’adaptation aux besoins de l’usager, l’innovation technologique ou encore la valeur iconique avec, par exemple, des pièces emblématiques d’un mouvement ou d’une entreprise, voire présentant une signification sociale.

En plus de la prolongation de l'exposition, le Design Museum Brussels annonce également la présentation de Standing Stones. A travers cette exposition pensée comme une sorte de carte blanche, le musée explore le dialogue entre l'art et le design contemporain. Pour débuter, c'est l’installation originale d'Objects of Common Interest, studio fondé par le duo grec Eleni Petaloti and Leonidas Trampoukis.

Informations pratiques

L’exposition est accessible du vendredi au lundi de 11h00 à 19h00 (tous les jours pendant les vacances scolaires). Le Design Museum Brussels est situé place de Belgique, 1, dans le parc du Heysel à Bruxelles (Laeken).