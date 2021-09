Le concours "L’Expo Nationale" donne aux talents cachés une place dans les musées

Pour les artistes intéressés, il s’agit concrètement de partager une photo de sa plus belle œuvre pour le 31 octobre 2021 au plus tard via la plateforme en ligne www.exponationale.be . Un vote ouvert au public , mais également réalisé par un jury de professionnels issus des musées participants, départagera ensuite les 30 créations artistiques qui seront exposées dans les 15 établissements culturels associés.

"En permettant à la fois au grand public et aux spécialistes ad hoc de choisir, nous visons à réaliser une exposition qui représente le mieux possible l’ensemble du pays. Les musées sont également répartis sur l’ensemble du territoire belge. Il s’agira donc d’une véritable Expo Nationale", détaille Erika T’Jaeckx.

Les 15 musées participants sont les suivants : le musée BELvue, le KBR museum, Design Museum Brussels, le Centre belge de la Bande dessinée et la Maison Autrique à Bruxelles, le TreM. a (Musée des Arts anciens de Namur), le Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles à Tournai, l’Abbaye de Stavelot, le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée à La Louvière, le Musée royal de Mariemont (Morlanwelz), le Musée de la Photographie, le Letterenhuis et le musée du diamant, des bijoux et de l’orfèvrerie à Anvers, le Musée Dr Guislain à Gand et enfin, le Musée du Genièvre à Hasselt.

Le concours est ouvert à tous, y compris ceux qui ne disposent pas encore d’un pass musées.