Le Cirque Divers revit au Jardin du Paradoxe

Le Cirque Divers, fondé il y a quarante ans dans le quartier d’Outremeuse en Roture, était un haut lieu de culture ou de contre-culture, entre 1977 et 1999. Créé sous l’impulsion de Michel Antaki, "Grand Jardinier du Paradoxe et du Mensonge universel", il était à la fois un cabaret-théâtre et une galerie d’art, organisant la théâtralisation du quotidien. Tout était permis : un bain public, une chanterie de coqs, une manif à la mode de 68, … Les happenings et les performances succédaient aux concerts.

Liège assistait à la naissance de la vidéo. Laurie Anderson et Jacques Louis Nyst côtoyaient des auteurs et des plasticiens : Roland Topor, Fernando Arrabal, Ben, Orlan, Glen Baxter, Jacques Lennep, Jacques Lizène, André Stas, … et Robert Filliou qui décrétait que L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. L’esprit situationniste soufflait sur le lieu et les héritiers du dadaïsme célébraient l’anticonformisme dans une joyeuse ambiance propice à la subversion.

le site officiel de l'expo