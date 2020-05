Le CID Grand Hornu rouvre ses portes fin juin avec une expo sur le Food Design

Propriété de la Province de Hainaut, le site du Grand-Hornu est avant tout un lieu de patrimoine et d’histoire qui se visite de l’extérieur, un véritable musée à ciel ouvert. Une balade dans ses jardins (gratuite) vous permettra de prendre connaissance de la vie active de cet ancien charbonnage et de lever un pan de voile sur l’histoire de l’industrie en Wallonie. Un document illustré vous donnera les informations essentielles, dans l’attente de la reprise des visites guidées.

Le style néoclassique de son architecture ainsi que sa reconversion en un lieu d’expositions dédié au design, aux arts appliqués et à la création contemporaine en font aujourd’hui un lieu unique.

Envie de prendre un bain de culture en toute sécurité ? Vous recherchez un lieu inédit qui combine passé, présent et futur ? (Re) découvrez le Grand-Hornu ! Un site minier reconnu en tant que patrimoine mondial de l’humanité́ par l’Unesco depuis 2012.

Le CID prépare activement l’ouverture prochaine (fin juin) de son exposition "Serial Eater. food design stories". Quel type de consommateur sommes-nous, comment évaluer notre impact dans le schéma actuel et qu’allons-nous accepter dans nos assiettes ?

Dans une approche parfois anxiogène du futur alimentaire, le food design interroge nos comportements, nos désirs et nos doutes en tant que mangeurs. Il propose également une vision plus ludique de notre relation à la nourriture mais sans en oublier son objectif premier : nourrir l’estomac, les yeux et l’esprit.

Au final, trente années d’expérimentations et de réflexions autour de l’"objet alimentaire" passées au crible. Depuis son développement dans les 1990 jusqu’à son implication actuelle, l’analyse du food design va permettre de comprendre les évolutions dans les habitudes de consommation et les prises de conscience face au food system.