Le Centre Pompidou-Metz célèbre ses dix ans avec deux expositions phare

Pour célébrer ses dix ans, le Centre Pompidou-Metz propose dans son programme d’été un dialogue entre Yves Klein, célèbre pour ses monochromes bleus, et une trentaine d’artistes contemporains étrangers, ainsi qu’une exposition dédiée à l’influence du folklore dans la création contemporaine.

Les deux expositions "sont des projets très européens qui montrent la façon dont le Centre Pompidou-Metz est au cœur d’un territoire plus vaste que la France", a annoncé en préambule Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo après avoir été à la tête de l’institution messine pendant quatre ans, et commissaire de l’exposition "Le ciel comme atelier, Yves Klein et ses contemporains".

En neuf sections, un dialogue thématique se construit entre Yves Klein (1928-1962), peintre emblématique de l’après-guerre, et des artistes allemands, italiens, japonais, contemporains avec lesquels il avait "des affinités profondes".

Dans la première salle, baptisée "Le monde année zéro", en référence aux destructions de la Seconde Guerre mondiale sur lesquelles il faut créer "un art nouveau", une "Anthropophagie bleue, hommage à Tennessee Williams" faisant référence à une bataille d’Yves Klein, et le "Combattant chinois" d’un rouge carmin de l’artiste japonais Kazuo Shiraga sont côte à côte.

"La guerre est omniprésente dans la trajectoire des artistes de l’exposition. Il y a le désir fou au milieu des décombres de réinventer une créativité", note Emma Lavigne.

Le feu, nouveau matériau

La section III, intitulée "Zones blanches", raconte l’influence des peintres italiens comme Enrico Castellani, Piero Manzoni ou Lucio Fontana sur Yves Klein.

La salle suivante met en exergue la volonté des artistes d’expérimenter le feu comme nouveau matériau. "Le feu est quelque chose qui attaque la toile, mais aussi qui la sublime. Yves Klein disait : "Mes œuvres d’art sont les cendres de mon art", explique Emma Lavigne devant le cliché en noir et blanc "Yves Klein travaillant aux peintures de feu à la Plaine-Saint-Denis".

Mes œuvres d’art sont les cendres de mon art

Dans le dernier espace, "Visions cosmiques", se côtoient les installations lumineuses des Allemands Otto Piene et Günther Uecker. "On plonge dans une obscurité qui pour ces artistes évoquait une peur latente, une menace", analyse Mme Lavigne.

L’exposition, programmée jusqu’en février 2021, "est extraordinaire et très attendue", a commenté la directrice du Centre Pompidou-Metz, Chiara Parisi, qui se réjouit de voir "le public revenir de façon décidée".

L’établissement culturel, fermé pendant trois mois en raison de l’épidémie de coronavirus, a rouvert ses portes le 12 juin avec l’exposition "Folklore", prévue jusqu’en octobre.

Vivier pour la créativité

"Cette exposition pose la question de ce qui pourrait réunir deux univers que tout oppose en apparence : l’art moderne, perçu comme une rupture avec le passé pour créer quelque chose de nouveau, et le folklore, assimilé au passé, à la tradition, au collectif, à l’immatérialité", détaille Jean-Marie Gallais, l’un des commissaires de l’exposition.

La première section analyse l’influence du folklore dans les œuvres des Français Paul Gauguin et Paul Sérusier, du couple Vassily Kandinsky et Gabrielle Münter, ou du Roumain Constantin Brâncusi.

À travers six salles riches d’objets, de photographies et de tableaux, le visiteur découvre, entre autres, les ambiguïtés et paradoxes du folklore, le vivier de motifs pour le mobilier et les costumes qu’il constitue ainsi que la façon dont il est étudié et sauvegardé.

La dernière partie s’ouvre sur le monde en s’attardant par exemple sur l’épopée à travers la planète d’un arbre remporté par un duo d’artistes, Marcus Gossolt et Johannes M. Hedinger, lors d’une coutume de mise aux enchères du dernier tronc coupé durant l’hiver dans une vallée en Suisse.

L’exposition, visible jusqu’en octobre, s’achève sur une sculpture colorée en acier, fibre de verre et résine du collectif Slavs and Tatars, représentant le Mollah Nasreddine. "C’était un religieux philosophe mi-savant mi-bouffon, qui collectait les us et coutumes au XIIIe siècle et distribuait sa morale par l’humour ou l’absurde", chevauchant un âne à l’envers, explique M Gallais.

"Cette figure correspond bien à ce qu’est le folklore et son potentiel pour les artistes qui créent le futur en étant dans le présent, tout en regardant dans le passé", considère M. Gallais.