Le Centre de la Gravure remettra son Prix de la Gravure 2020 malgré la fermeture

Si le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louvière a dû fermer ses portes à cause du confinement, il maintient tout de même la remise de son Prix de la Gravure. Les artistes souhaitant participer peuvent s’inscrire jusqu’au 27 novembre.

Destiné à encourager la création de gravures et d’images imprimées en Fédération Wallonie-Bruxelles, le concours est ouvert à toutes les techniques d’impression traditionnelles ainsi qu’à celles faisant appel aux nouvelles technologies. Le Prix est réservé aux artistes entre 25 à 45 ans, originaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou vivant sur le territoire de celle-ci depuis plus d’un an.

Le concours est doté d’un montant de 2500 €.

Le règlement complet est téléchargeable sur le site internet du musée.

►Vers le site internet du Centre de la Gravure et de l’Image imprimée