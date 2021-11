Le centre culturel l’Eden reporte le projet "In-pédition" et ses œuvres diverses

Le groupe de rap Choolers Division sera présent pour la soirée, proposant leur hip-hop électrisé et incandescent. Ils embarquent leur public dans un voyage déjanté aux quatre coins des lieux emblématiques underground, guidés par leur instinct sans censure.

Initialement prévue le 4 décembre, la soirée de lancement du projet In-pédition se voit finalement reportée à une date encore inconnue. Toujours est-il que le centre culturel l’Eden , en partenariat avec le Vecteur , la S et de la Province de Hainaut, propose avec cet évènement de faire voler les barrières de nos préjugés et de nos représentations à l’occasion de la journée internationale de la personne en situation de handicap. Cette exposition aborde les différentes créations artistiques des artistes mais aussi les relations qu’entretiennent ces institutions avec le handicap.

Le projet compte d’autres créations artistiques : l’œuvre collective des résidentes des Oliviers, une sculpture texte faite de morceaux de tissus, de bouts de fils, de sacs de nœud. Ensemble, ces éléments viennent construire un personnage en chaise roulante, la tête libre. Aussi présent, le journal utopique Planète 2 – Mission 2, des artistes Major S., résident à la "S" Grand Atelier, et Thierry Van Hasselt. Dans cette deuxième planète, on vit d’amour, d’eau fraîche et de bonheur partagé.