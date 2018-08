Le Brussels Gallery Weekend vous fait découvrir la diversité des galeries d’art bruxelloises

Du 6 au 9 septembre prochains, la fête des galeries bruxelloise tiendra sa 11e édition.

Cette année, ce sont pas moins de 40 galeries qui participeront à l’évènement. Celles-ci ouvriront leurs portes et donneront pignon sur rue à l’art moderne, contemporain et toute autre forme significative. Des institutions et artistes seront présents pour se prêter à l’exercice de la rencontre avec le public et faire briller la réputation des galeries bruxelloises, qui comptent dans le paysage artistique actuel. La diversité des approches, le talent de sélection, la mise en valeur, chaque galerie est singulière dans sa tenue et c’est aussi l’intérêt de ce week-end artistique portes-ouvertes.

Cette année, un point de rencontre a été mis en place au Vanderborght building. En 2017, pas moins de 7.000 visiteurs s’étaient rendus à l’évènement.

Les galeries participantes : Alice Gallery, La Patinoire Royale - galerie Valérie Bach, Galerie Albert Baronian, Galerie de la Béraudière, The Bernier-Eliades Gallery, Didier Claes Gallery, C-L-E-A-R-I-N-G, Damien & The Love Guru, dépendance, MLF | MARIE-LAURE FLEISCH, Galerie La Forest Divonne - Brussels, Galerie Felix Frachon, Pierre Marie Giraud, Gladstone Gallery, Hopstreet Gallery, Xavier Hufkens Gallery, Victor HuntDesignaert Dealer, Rodolphe Janssen, Irène Laub, Harlan Levey Projects, LMNO, MANIERA, MARUANI MERCIER Gallery, Galerie Greta Meert, Meessen De Clercq, Mendes Wood DM, @Jan Mot, Galerie Nathalie Obadia, Office Baroque Gallery, OV Project, Park View/Paul Soto, QG Gallery, ALMINE RECH GALLERY, Sorry We're Closed, Stems Gallery, Galerie Templon, Vedovi Gallery, Waldburger Wouters