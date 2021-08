Le Brussels Gallery Weekend proposera de multiples expositions du 9 au 12 septembre

Le vernissage public se tiendra le jeudi 9 septembre, suivi le lendemain par l'ouverture officielle. Une carte de la ville contenant tout le programme sera disponible dans les galeries ainsi qu'à deux endroits précis (rue Lebeau 16 et à la Tour à Plomb).

Cette année, l'événement propose, en plus de son programme classique, des podcasts audio consacrés aux expositions, mais aussi des visites guidées pour découvrir les galeries d'art quartier par quartier. Deux magazines d'art se sont également concertés pour proposer des parcours audio qui permettront au public de découvrir une sélection d'œuvres accompagnées de commentaires.

La 14e édition du Brussels Gallery Weekend proposera du 9 au 12 septembre un programme alliant sculpture, photographie, peinture et performance dans 46 galeries et 14 autres endroits de Bruxelles, annoncent jeudi les organisateurs.

En plus de cet évènement, La quatrième édition de Génération Bruxelles - organisée à la Tour à Plomb et dans le bâtiment Lebeau (Sablon) - présentera de jeunes artistes bruxellois talentueux qui n'ont pas encore été montrés en galerie. Cette année, les deux curateurs belges Dagmar Dirkx & Zeynep Kubat sont aux commandes. Elles ont collaboré avec les artistes pour développer une exposition transdisciplinaire explorant des thèmes autour de l'identité, du genre ou de notre relation à l'espace et à l'environnement.