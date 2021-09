Le BPS22 présente ses deux nouvelles expositions lors d’un week-end d’ouverture

Le BPS22, musée d’art de la province du Hainaut, inaugure lors de la première semaine d’octobre ses nouvelles expositions. Pour l’occasion et le temps d’un week-end, l’accès à l’institution sera totalement gratuit, et des activités ont été pensées pour les participants : ateliers libres, jeux parcours pour les familles et visites guidées sur réservation !