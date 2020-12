Le BAM sauve sa grande expo Roy Lichtenstein

On a frôlé la catastrophe au BAM, musée des beaux-arts de Mons. L’exposition-événement Roy Lichtenstein, Visions Multiples devait ouvrir le 31 octobre. La deuxième vague a bousculé le calendrier. Finalement, l’exposition consacrée à l’un des maîtres du Pop Art américain sera ouverte au public dès ce samedi 05 décembre et, véritable tour de force des organisateurs, Roy Lichtenstein, Visions Multiples est prolongée jusqu’au 18 avril. Les prêteurs américains et européens ont été convaincus par la qualité de l’exposition.

11 images Roy Lichtenstein, The Oval Office, 1992 © Estate of Roy Lichtenstein / SABAM 2020

Au-delà de la série des comics Soyons honnête, après Warhol et Keith Haring, le père et l’héritier, on n’avait pas spécialement envie de se taper l’oncle de la grande famille Pop Art. Et puis… la surprise. Tonton Roy a débarqué avec tout son stock d'images imprimées. Et y en avait bien plus que les (trop) célèbres femmes perdues dans leurs pensées inspirées de bandes dessinées romantiques comme Girl’s Romances. La période inspirée de DC Comics se déroule sur quelques années seulement.

" le Pop Art, c’était des images imprimées. Les renvoyer sur papier, c’était fascinant "

Roy Lichtenstein, Modular Banner, 1970 © Xavier Ess - RTBF Roy Lichtenstein s’inspire de sources imprimées comme les comics, les magazines et les publicités qu’il compile dans des carnets. Il cherche à créer un tableau qui "ait l’air d’avoir été programmé" déclare-t-il en 1967. L’œuvre doit sembler avoir été produite par une machine. Il développe un style en 2D avec des aplats de couleur, le trait noir qui détoure les formes, les hachures et les fameux points Ben-Day, une technique d’impression des couleurs utilisée dans l’impression des journaux, des publicités et des comics. Lichtenstein a trouvé sa marque.

11 images Roy Lichtenstein dans son atelier © Laurie Lambrecht - Estate of Roy Lichtenstein

Roy Lichtenstein maître de l’estampe Le commissaire de l’exposition, Gianni Mercurio, a choisi de nous montrer Lichtenstein sous l’angle de l’artisan de l’imprimé et du chercheur. Une exposition qui met pour la première fois en évidence le génial créateur d'images multiples qu'était aussi le peintre Lichtenstein. Graveur, professeur de dessin et de design , l'artiste maîtrise les techniques de l’impression et sera constamment en recherche de techniques et de matériaux pour diversifier les effets de l’image imprimée. L’exposition montre comment il travaille la sérigraphie, la lithographie, la xylogravure, le pochoir, la taille douce et comment il mélange ces techniques au sein d’une même œuvre. Par exemple dans Reflections on the Scream (1990) ci-dessous, l’image est constituée de lithographie, sérigraphie, gravure sur bois, collage PVC avec gaufrage sur papier Somerset moulé !

11 images Roy Lichtenstein, Reflections on the Scream, 1990 © Xavier Ess - RTBF

Les matériaux et les supports sont aussi terriblement variés et donnent lieux à des expérimentations tout au long de sa carrière : des matériaux industriels comme les plaques d'émail des stations de métro qui lui inspireront l'oeuvre Hot Dog en 1964 ( porcelaine émaillée sur acier). La surface moirée du Rowlux, matériau pour revêtir des panneaux de signalisation, crée des effets d'optique qu'il utilisera pour représenter des ciels ou des mers agitées. Il expérimentera la sérigraphie sur feuille de plastique ou d'acier inoxydable. Il créera des bannières en feutre et vinyle.

11 images Roy Lichtenstein, Hot Dog, 1964 © Xavier Ess - RTBF

11 images Roy Lichtenstein, Moonscape, 1965 © Estate of Roy Lichtenstein / SABAM 2020

Roy Lichtenstein, Visions Multiples se décline en 8 thèmes à travers lesquels on retrouve différentes étapes des 40 ans années de création de l'artiste. Le thème de la femme sera par exemple réinvesti au milieu des années 90 avec une série de nus intimistes dans lesquels Lichtenstein tente de rendre le clair-obscur par la combinaison de points Ben-Day. Une autre section traite de l'abstraction, avec aussi des sculptures (il en réalisera de monumentales dans l'espace public), et dans Les Maîtres du XXe Siecle, on découvre comment Lichtenstein se réapproprie les tableaux iconiques de peintres comme Picasso, Matisse ou Dali eux-mêmes devenus des objets de la pop culture. A propos de Still Live With Picasso (1973), il fait ce commentaire : "ça avait l'air d'un faux Picasso, d'un Picasso à la sauce "populaire, un Picasso discount, en quelque sorte".

11 images Roy Lichtenstein, Still life with Picasso, 1973 © Estate of Roy Lichtenstein / SABAM 2020

11 images Roy Lichtenstein, Two Nudes, 1994 © Estate of Roy Lichtenstein / SABAM 2020

Un atelier pour comprendre les techniques. L'équipe de médiation du BAM a installé un atelier au sein de l'exposition pour aider le visiteur à s'approprier les techniques de la gravure sur bois, de la lithographie et de la de sérigraphie. Avec l'espoir de pouvoir y organiser les ateliers d'initiation. Plusieurs capsules video seront également diffusées sur la page facebook du musée et des séances gratuites de présentation de l'oeuvre par un médiateur, via l'application zoom, peuvent être réservées. En pratique : Roy Lichtenstein, Visions Multiples du 05.12.20 au 18.04.21 BAM - Rue Neuve, 8 - 7000 Mons réservation obligatoire : 0032(0)65.33.55.80 et/ou www.visitmons.be

11 images Roy Lichtenstein, Modular Banner, 1970 © Xavier Ess - RTBF