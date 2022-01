Le bakhnoug, textile traditionnel berbère, associé à l’art contemporain aux Abattoirs de Bomel

Le Centre culturel de Namur, aux Abattoirs de Bomel, présente ce 18 janvier dès 11h30 l’exposition Rouge Bleu, Parole à la matière . Au cœur de cet évènement artistique, le bakhnoug . Elément central de la culture tunisienne , ce textile monochrome rouge ou bleu, en fonction de l’âge, accompagne les femmes berbères tout au long de leur vie. Comme un regard croisé entre le textile traditionnel et l’art contemporain , les artistes Pol Pierart et Jean-Luc Petit y présentent leurs créations.

Cette exposition s’inscrit également dans une volonté de valorisation de l’artisanat, ce savoir-faire qui facilite l’existence tout en créant du sens. Lorsqu’elles tissent le bakhnoug, les femmes berbères construisent ainsi leur univers symbolique singulier, où le geste de l’artisane raconte la personne et sa perception de la vie. Chaque fil de coton blanc qui construit les motifs raconte l’ambition, les peurs, les croyances et les émotions singulières d’une femme, entre une généalogie immense de gestes et de symbolisations féminines datant de plusieurs dizaines d’années.

Les artistes contemporains Pol Pierart et Jean-Luc Petit se mêlent donc à cette création artistique : les toiles libres de Pierart, grands aplats de couleurs monochromes, sont traversées d’inscriptions et d’anagrammes lourds de sens. On retrouve le principe de la répétition, en lien avec l’artisanat. A ses côtés, Petit travaille la matière : la pierre calcaire de Meuse. Le champ lexical des fossiles, des formations géologiques et des cycles de vie vient aussi se lier avec le savoir-faire des artisans, entre l’art, la vie et le travail manuel.