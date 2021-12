Le 4 janvier, Manneken Pis enfilera son costume d’écolier aveugle pour la journée du braille

Le Manneken Pis revêtira un uniforme d’écolier aveugle le 4 janvier prochain à l’occasion de la Journée mondiale du braille, a annoncé jeudi l’ASBL Ligue Braille.

Il est de couleur bleu marine. Sa tenue est accompagnée d’une canne d’identification blanche et d’une laisse à laquelle est attachée une peluche de chien guide. Ce costume lui avait été offert en 2009 par la Ligue Braille pour rendre hommage à Louis Braille et rappeler l’utilité de son invention datant de 1837 pour les personnes handicapées visuelles.

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’association rappelle qu’il est possible d’envoyer ses vœux en braille aux personnes aveugles et malvoyantes via le lien https://message.braille.be.

"Malgré la numérisation toujours plus poussée de la société, le braille est un outil qui reste toujours essentiel à l’école, au travail, à l’alphabétisation et à l’apprentissage, l’accès à l’information et plus globalement à la construction de l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes", a souligné la Ligue Braille dans son communiqué. "Il s’adapte aux nouvelles technologies, preuve en est avec les barrettes braille pour ordinateur ou le clavier en braille sur smartphone".