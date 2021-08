Le 33e Open Monumentendag de Flandre le 12 septembre, sous le signe de l’inclusion

La Flandre organise le dimanche 12 septembre la 33e édition de son "Open Monumentendag" (que l’on peut traduire par "journée monuments ouverts"), avec pour thème de cette année l’inclusion et la diversité. Le but de cette journée est de faire découvrir gratuitement des sites du patrimoine connu et moins connu de la Région.

En tout, plus de 400 monuments et lieux "ouvrent leurs portes" au public. Le programme complet des visites et activités est disponible sur le site de l’événement, qui a été mis en ligne mardi.

Des musées sont gratuitement accessibles, mais il y a aussi des itinéraires de promenades à suivre, dont certains sont spécifiquement conçus pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes porteuses d’un handicap. Le programme permet d’ailleurs de rechercher des visites spécifiquement pensées pour les sourds et malentendants, les aveugles et malvoyants ou les personnes en chaise roulante.

Il y a également des promenades et visites guidées, comme au cimetière militaire du Tyne Cot ou à la découverte de l’histoire LGBTQ + de Louvain, dans le Brabant flamand. La journée est aussi l’occasion de faire découvrir au grand public des habitations privées à l’architecture particulière ou témoin d’une époque.

A de nombreux endroits, il est nécessaire de réserver, prévient Kathleen Engels de l’organisation Herita, le "National Trust" flamand.