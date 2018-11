Lancement d’un panier Kilti Charleroi

Après s’être implanté à Bruxelles en 2015, les paniers culturels investissent le pays noir à partir de janvier.

C’est en 2014 que l’association Kilti naît, de la volonté de trois amis qui espèrent soutenir la culture locale et donner plus facilement accès à celle-ci. Ils ont pour ambition de créer un lien entre les lieux culturels, les artistes et le public de proximité. Antoine Manier, Hélène Marchal et Laudine Verbraeken ont imaginé un panier culturel avec une thématique à chaque fois différente et qui s’inscrirait dans cette optique, dedans on y retrouve une œuvre, des places pour des spectacles, un sac et des surprises. Après Lille, Paris, Bruxelles, Strasbourg, Metz, la Martinique et Montpellier, le projet s’implante à Charleroi.

Cette déclinaison du panier de fruits et légumes bio en circuit court se donne pour objectif de sensibiliser un public pas forcément adepte de culture, de faire découvrir la richesse culturelle près de chez soi, d’offrir une diversité artistique et culturelle, de soutenir les artistes et lieux culturels locaux financièrement et socialement, de faire se rencontrer plusieurs mondes.