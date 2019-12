La ZAD de Notre-Dame-des-Landes vue par Philippe Graton donne envie de tout plaquer

Carnet de la ZAD de Philippe Graton - Sous couverture avec Odile d'Oultremont - 13/12/2019 Carnets de la ZAD, de Philippe GRATON, chez Filigranes Éditions Philippe Graton, le fils de Jean, le papa de Michel Vaillant, est scénariste mais aussi photographe. Il s’est intéressé au problème provoqué par le projet d’aéroport du Grand Ouest sur la commune de Notre-Dame-des-Landes où les paysans du coin s’y opposant, ont été progressivement rejoints par des hommes et des femmes venus les soutenir, donnant ainsi naissance à la ZAD, Zone À Défendre. Philippe Graton a décidé d’aller voir ce qui s’y passait et raconte comment il est parvenu à se faire accepter car les journalistes n’étaient pas les amis de la ZAD. Heureusement, Graton n’a pas de carte de journaliste, seulement son appareil photo. Il y est demeuré quatre ans ! À travers ces 144 pages ponctuées de 81 photographies en noir et blanc, Graton montre tous ces gens qui, à leur façon, se sont réapproprié cet espace pour en faire, selon lui, " l’embryon d’un nouveau monde ". Il a ainsi été le témoin de ce que pourrait être le monde de demain, où l’on cesserait de faire la course au profit absolu, où l’on retrouverait une proximité avec la terre, où l’on rechercherait les échanges… Un livre vraiment passionnant, un livre que vous n’oublierez pas.