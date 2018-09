La VUB rénove son "Cigare" et dévoile les peintures murales de l'architecte Renaat Braem

Le bâtiment du rectorat de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) conçu par Renaat Braem, va bientôt être restauré. A cet effet, les étages les plus bas sont actuellement en train d'être vidés. Derrière des armoires et parois, les peintures murales retrouvent une visibilité: elles ont été réalisées entre mars 1976 et juin 1984, par l'architecte lui-même, son épouse Elza Severin, son collaborateur Jan Willems et le muraliste chilien Peto Urzúa.

Le bâtiment, tout comme celui du rectorat de la VUB, avec ses peintures, fait partie du patrimoine bruxellois protégé.

"Le bâtiment de Braem, le dit 'cigare' en référence à sa forme elliptique, était à l'origine destiné à devenir un bâtiment de bureaux avec des étages ouverts", indique Rita Hebbelinck (VUB), qui a largement documenté l'édifice. "Mais la VUB n'était pas convaincue en ce temps-là par des bureaux-paysages, et le bâtiment a donc été, peu après sa construction, divisé en bureaux séparés. En ce temps-là déjà, certains de la VUB étaient radicalement opposés à cette opération de découpage".

La rénovation va permettre d'ouvrir à nouveau des étages. "Pour le moment, nous sommes en train de dégager le rez-de-chaussée et le premier niveau", indique la coordinatrice du projet Lisa Markey. "Un certain nombre de peintures murales ont longtemps été cachées derrière des armoires ou dans des bureaux fermés, et deviennent visibles."

En tout, Braem a réalisé des peintures sur 500m de mur, sur les parois des six étages du bâtiment. Elles dépeignent les débuts du cosmos et de la Terre, jusqu'à la libération ultime de l'homme dans une société libre. Les peintures seraient une illustration des valeurs de la VUB.

L'objectif des travaux prévus est de "placer davantage sous les projecteurs un bâtiment qui est l'une des œuvres majeures de Braem", selon Isabelle Selleslag, impliquée dans le projet de rénovation. "Nous ne voulons pas seulement le faire pour les étudiants et collaborateurs de la VUB, mais pour toute la ville et pour tout le monde. Dès octobre, il y aura un nombre limité de visites guidées organisées, et les groupes pourront en demander une."

Pour admirer les peintures murales, on peut se rendre à la VUB à partir du 11 septembre. Jusqu'au 7 décembre, une exposition consacrée aux dessins et aux peintures murales de Braem y sera installée dans le bâtiment D.