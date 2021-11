La ville de Mons accueillera l'événement "La Nuit des Arts numériques" du 20 au 28 novembre

Tout au long de l’événement, les Anciens Abattoirs proposeront également un étonnant parcours d’expositions : les installations Mécaniques discursives de Yannick Jacquet et Fred Penelle, Céramix de Stéphane Kozik, SIGNO_ d’Alexis Choplain, Zoryas de Claire Williams et Behinf the Walls de Nathalie Maufroy repousseront les lois de la physique.

Samedi 20 novembre de 17h00 à 01h00

Le parcours d’expositions

Présent aux anciens abattoirs, ce parcours vous emmènera à travers plusieurs installations lumineuses toutes plus surprenantes les unes que les autres. Repoussez les lois de la physique et laissez-vous séduire par ces œuvres artistiques : Mécaniques discursives, Céramix, SIGNO_, Zoryas et Behind the Walls. Le parcours se poursuivra également dans le centre-ville avec deux autres œuvres à découvrir : Future Ruins au jardin du Mayeur et Refraction à l’esplanade du 106.



Les folies numériques

La maison folie s’ouvrira aux imaginaires numériques avec, au programme, des jeux vidéo, des projets artistiques variés, des expériences interactives et ludiques, du mapping et des performances audiovisuelles ! De 19h00 à 01h00, la Maison folie se transformera également en un véritable lieu de fête et de convivialité en proposant au public des performances lives dont un DJ set avec Le Motel !

La performance audiovisuelle (Rave)olt

Suivez le parcours itinérant d’un protagoniste en perpétuelle quête de liberté, oscillant entre celle qu’on lui refuse, celle qui lui est due, et celle qu’il s’octroie…