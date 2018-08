“La Ruée vers l’Art” : dans le nouveau monde des nouveaux riches

Le documentaire de Marianne Lamour pour Arte propose un état des lieux du rapport de l’art à l’argent.

Il y a comme un parfum d’indécence dans le prix de certaines oeuvres d’art, adjugées des millions dans les salles d’enchères. Le lien entre l’art et l’argent se fait de plus en plus étroit depuis que les milliardaires ont fait irruption chez Sotheby’s à New York et ailleurs. Les riches ont trouvé dans l’art une nouvelle manière d’investir et se ruent sur les oeuvres comme sur l’or. Pourtant, un bon nombre de ces tableaux ou sculptures ont été façonnés pour dénoncer, pour contester et certainement pas pour faire partie de ce système spéculatif outrancier. Le monde de l’art semble avoir perdu le sens de la réalité et ses propres racines.

Le documentaire de Marianne Lamour questionne ce club privé réservé à l’élite où l’oeuvre d’art est inaccessible au commun des mortels. La réalisatrice part à la rencontre des galéristes, collectionneurs et marchands d’art pour tâter le pouls de ce nouveau monde. “La ruée vers l’art” se passe à New York, Hong Kong, Singapour, Miami, Venise, Bâle, Doha et Shanghai, dans les salles de vente et chez les grands collectionneurs. Le documentaire interroge également le nouveau statut des artistes eux-mêmes, des Jeff Koons ou Damien Hirst sont devenus des vrais businessmen et doivent gérer des rentrées d’argent astronomiques. Le film très instructif n’hésite pas à critiquer et mettre en lumière les travers de ce monde artistique qui ressemble de plus en plus à la Bourse de Wall Street.

“La Ruée vers l’Art” (2013) de Marianne Lamour est à voir sur Arte.