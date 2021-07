La Région bruxelloise désigne 12 occupants temporaires rue de Manchester à Molenbeek

"Comme nous l’avons déjà réalisé avec succès pour d’autres projets de développement urbain à Bruxelles, nous voulons profiter de la phase préparatoire de cette reconversion pour développer des projets temporaires avant le début des travaux", commente le ministre-président Rudi Vervoort. "Des espaces comme celui-ci, où les gens peuvent expérimenter librement et volontairement, sont primordiaux. Et avec la crise sanitaire qui a sérieusement impacté les secteurs culturels et événementiels, mais aussi la population, de tels projets locaux sont précieux. Ils permettent aux riverains, à tous les Bruxelloises et Bruxellois mais aussi aux visiteurs de notre Région-capitale de s’approprier les lieux, de se rencontrer, de collaborer, d’échanger, etc. Cette phase de transition donnera à ce lieu une identité spécifique, qui perdurera au-delà de l’achèvement de l’utilisation temporaire."

En avril 2020, le gouvernement bruxellois avait déjà décidé de pérenniser l’occupation de l’asbl Recyclart au 13-15 rue de Manchester.