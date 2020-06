La quatrième édition d’Art Public investit la Cité Ardente dès le 1er août

Après Namur en 2011, Tournai en 2014 et Charleroi en 2017, l’exposition Art Public se déploie cette année dans les lieux publics de la ville de Liège. 18 artistes sont invités à présenter des oeuvres intégrées dans le tissu urbain du centre-ville. La Commission des Arts de Wallonie, co-organisatrice avec la Ville et la Province de Liège, a sélectionné des jeunes artistes et des artistes confirmés, entre autres Marcel Berlanger, Baloji, Michael Dans, Charlotte Beaudry, Emilio Lopez Menchero ou Adrien Tirtiaux.