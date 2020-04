La prestigieuse exposition Pompéi du Grand Palais s'est ouverte en ligne

L’exposition Pompéi au Grand Palais à Paris devait ouvrir officiellement ses portes le 25 mars jusqu’au 8 juin 2020, mais la crise sanitaire n’a pas permis cette ouverture. Comme aucune date d'inauguration n’a pu encore être communiquée, les responsables du Grand Palais ont d’abord tenu à rassurer ceux qui avaient déjà acheté leurs tickets, ceux-ci seront soit remboursés soit reportés à une date ultérieure.

Pompéi devait être une exposition numérique immersive, mettant en scène la ville de manière spectaculaire et impressionnante. Pour produire cette expérience, le Grand Palais à Paris s’est associé au Parc archéologique de Pompéi et à la société GEDEON Programmes, spécialisée dans le documentaire archéologique et de patrimoine, laquelle à partir des technologies de pointe déployées sur le site (cartographie laser, thermographie infrarouge, photogrammétrie…), a réalisé des prises de vues en très haute résolution et propose des reconstitutions 3D d’une extrême précision.

Pour ne pas laisser dans l’ombre tout le travail qui a été mis en œuvre pour présenter cette exposition, le Grand Palais a décidé de proposer en ligne et en avant-première sur leur site, différents médias produits à l’occasion de l’exposition, ainsi que des images des fouilles les plus récentes réalisées à Pompéi.