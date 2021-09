La première Lesbiennale se tiendra du 8 au 10 octobre à Bruxelles

C’est la fédération d’ associations lesbiennes d’Europe et Asie Centrale EL*C (Eurocentralasian Lesbian Community) qui est à l’initiative de ce nouvel événement culturel. Elle a travaillé en partenariat avec de multiples collectifs lesbiens et féministes locaux.

La première édition de l’exposition d’art contemporain bisannuelle "la Lesbiennale" proposera de découvrir, du 8 au 10 octobre prochains, le travail de quelque 220 artistes dans de multiples lieux de la capitale belge, a annoncé mardi Visit. brussels, l’office du tourisme et des congrès de Bruxelles.

Au programme, en marge des expositions d’artistes, il y aura des projections de films, des débats et des rencontres avec des écrivaines et militantes de tous horizons. La secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité Sarah Schlitz a également été conviée à cette première Lesbiennale. Dans une volonté de limiter les risques sanitaires, une galerie d’art digitale exposera gratuitement 600 œuvres d’artistes du monde entier.