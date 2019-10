La première exposition de Kiki Smith en Belgique. Plus de 100 estampes, sculptures et dessins de 1981 à nos jours

Le titre de l’exposition de Kiki Smith évoque cette heure particulière du passage du jour à la nuit, ce moment où le chien est placé à la garde du bercail et où le loup profite de l’obscurité pour sortir du bois !

Toute l’œuvre de Kiki Smith oscille entre lumière et obscurité, glisse de la quiétude d’une nature apprivoisée à une animalité indomptable et entre dans le monde de la nuit, cet instant particulier où plaisir et peur se rejoignent.

Par moment, l’artiste nous parle sans tabou de la bestialité qui niche au creux de notre humanité. Elle dévoile nos craintes insondables, ce qui hante le plus profond de notre intimité et que l’on voudrait garder caché. Mais en hurlant à la lune, le loup, tout comme Kiki Smith, se relie également à sa force, celle de l’énergie spirituelle et de l’inconscient auquel la connaissance universelle est accessible. Ils entrent tous deux en connexion avec le monde, ses mythes et ses symboles, ainsi qu’avec les lois de la nature.

Car l’heure bleue, autre métaphore de cet intervalle incertain entre le jour et la nuit, est aussi réputée la meilleure pour sentir le parfum des fleurs, tout comme pour écouter le chant des oiseaux : dans bon nombre de ses œuvres plus récentes, Kiki Smith tente de capter et de traduire cette symphonie éphémère, allégorie d’un monde où régneraient pour un bref instant la concorde et la sérénité.

Expo du 5 octobre 2019 au 23 février 2020

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de la Fédération Wallonie-Bruxelles

10 rue des Amours 7100 La Louvière

Le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée est également sur Instagram et sur Facebook.