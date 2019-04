La pratique du tatouage présentée au Musée d'Art et d'Histoire à Bruxelles

Une convention-exposition sur le tatouage, Noir Brussels, se tiendra du 26 au 28 avril au Musée d'Art et d'Histoire au Cinquantenaire à Bruxelles

"Les premières traces du tatouage remontent au 6e millénaire avant notre ère et la pratique s'inscrit très largement dans l'histoire de l'humanité", affirment les organisateurs, l'ASBL Artdynamik et Singulier Tattoo. L'engouement pour le tatouage ne cesse aujourd'hui de croître et la frontière entre tatouage et art s'estompe, poursuivent-ils.

Une sélection pointue de "Black Artists" et d'artistes plasticiens internationaux, jeunes ou confirmés, présenteront au public le meilleur de leur art dans une expérience immersive : performances live, tattoo-shop, exposition d'art contemporain, concerts, ateliers, conférences...

Egalement annoncé, le collectif français Appropriate Audiences viendra présenter "Tatoué", la première machine à tatouer automatisée au monde. Il s'agit d'une imprimante 3D détournée en robot à tatouer.

Le programme complet de la convention est à découvrir sur le site officiel de Noir Brussels.