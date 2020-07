La nouvelle saison des Halles de Schaerbeek commence le 6 octobre

Quatre cents ans de terreur raciale n’ont pas empêché une immense explosion de créativité et de liberté. La saga des musiques noires façonne la culture populaire mondiale, et transcende toute conception ethniciste ou nationaliste : elle est tout à la fois africaine, américaine, caribéenne, européenne. Traversant les siècles et les continents, elle a laissé à chaque génération son lot d’émotions et de mémoires marquées par un refrain indélébile, une vibration ou un groove inimitable. Recréée spécialement pour les Halles, l’exposition Great Black Music retrace cette formidable épopée culturelle.

L’histoire immense prendra la forme d’un parcours thématique sensoriel et immersif sur 600 m², au travers de centaines de documents sonores et audiovisuels, de films, de photographies mis en scène de façon interactive et spectaculaire.

De Dakar à Johannesburg en passant par Paris (où elle avait attiré 100 000 visiteurs en 2014), Abidjan et Kigali, Great Black Music fera escale aux Halles de Schaerbeek dès octobre 2020 avec une scénographie entièrement repensée pour les Halles sur 600 m2. L’expo se veut de grande envergure et accessible au plus grand nombre, avec notamment plus de 11 heures de documentation audio-visuelle, petits et grands.