La nouvelle exposition de la Cité Miroir mettra vos sens à rude épreuve

Du 27 février au 30 mai, la Cité Miroir accueillera l’exposition "Illusions, vous n’allez pas y croire !" au cœur de la cité ardente. Une plongée dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses, les sensations troublées et les vérités multiples.

Proposée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, l’exposition Illusions, vous n’allez pas y croire a pour objectif d’aider le public à comprendre les mécanismes qui affectent notre jugement et qui nous font voir le monde selon des perspectives différentes. Ainsi, le visiteur est amené à réfléchir sur son propre point de vue, mais aussi sur son rapport aux normes et aux différences d’opinions, de perception. Notamment au travers d’illusions d’optique et de mirages tactiles ou auditifs qui vous feront perdre la tête le temps de votre passage à la Cité Miroir.

Un docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien, Albert Moukheiber, parraine le projet. Au fil de l’expérience, il accompagne les visiteurs avec des capsules vidéo dans lesquelles il contextualise et explique les différentes étapes de l’exposition et leurs enjeux. Un moment à vivre en famille, entre amis ou en solo du 27 février au 30 mai à Liège.

En pratique :

Place Xavier Neujean 22 à Liège

Du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h

À partir de 7 ans

Informations à venir sur le site de la Cité Miroir