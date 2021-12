La masculinité sous tous les angles au Musée de la Photographie d'Anvers

Domination masculine

"On ne nait pas homme, on le devient", pour détourner la célèbre formule de Simone de Beauvoir. "Etre un homme" est dicté par l'histoire et les cultures et la domination masculine en est un déterminant essentiel dans le monde entier. L'expo "Masculinités : La Libération Par La Photographie" est divisée en cinq sections : Archétype, Ordre, Famille, Queer et Corps Noir. Logiquement, la première et plus imposante (!) section est consacrée aux archétypes de la virilité : force physique, assurance, agressivité, camaraderie qui sont ici documentés, dénoncés ou bouleversés, comme les gigantesques autoportraits de John Coplans qui expose le corps vieillissant. Une première image qui met les points sur les i : il ne s'agit pas ici de magnifier le corps masculin. Les archétypes à disrupter, ce sont l'image du cowboy, du bodybuiler huilé (Arnold Schwarzenegger photographié par Mapplethorpe), du torero victorieux, des bizutages étudiants... et bien évidemment les gars en uniforme.

Le photographe israélien Adi Nes est présent avec 4 photos de sa remarquable série Soldiers 1994-2000 sur le compagnonnage de jeunes militaires durant leur service obligatoire de deux ans et demi. Un ferment de l'identité des jeunes hommes israéliens. On patrouille, on boit et on pisse ensemble. En 1976, la série The Famlily de Richard Avedon présente 60 portraits d'hommes et 6 portraits de femmes de pouvoir aux Etats-Unis. Des politiques (le président Ford, Carter, Reagan...), des chefs d'entreprise et des magnats de la presse. Un autre uniforme s'impose et un autre type genre de garde-à-vous: costume obligatoire, position debout et frontale, sourire prohibé. Et la tendresse dans cette explosion de testostérone ? Elle nous vient d'une video de Bas Jan Ader datée de 1971 intitulée "I'm Too Sad to Tell You", le montrant pleurant la disparition de son père face caméra. Le noir et blanc pourri de cette video muette gagne du sens avec le temps; il révèle une époque où "pleurer comme une fille" vous renvoyait dans les jupes de votre mère.