La maison culturelle d’Ath lève le voile sur la saison 2021-2022

La rentrée approche à grand pas et avec elle, le lancement officiel des saisons culturelles pour les théâtres, musées et centres culturels. C’est au tour de la Maison Culturelle d’Ath de dévoiler le programme de la saison 2021-2022, qu’on peut qualifier de riche et varié. Entre festival, conférence, expositions, ateliers et spectacles… La culture reprend peu à peu des forces et cela se voit.

Le programme commence par le Festival OuvertureS, du Théâtre National Wallonie-Bruxelles qui pose ses valises à Ath ce 4 et 5 septembre. Initié pour toute la famille, le festival propose d’investir les espaces naturels et de reprendre goût à la culture, au cœur de l’engagement citoyen.

La saison se poursuivra ensuite à la Maison Culturelle avec plus de 60 spectacles, qui raviront autant les amateurs de théâtre que de musique. Des musiciens comme Les Innocents, Olivia Ruiz, HK et Antoine Hénaut feront escale en Wallonie Picarde mais aussi les artistes David Murgia et Ascanio Celestini avec Pueblo, Véronique Gallo avec Paying for it ou encore Magrit Coulon avec son excellent Home.