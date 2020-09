La Mail Art de Bernard Boigelot : Galerie Détour à Jambes

Bernard Boigelot au micro de Christine Pinchart - 02/09/2020 La Galerie Détour à Jambes, expose les oeuvres du namurois Bernard Boigelot, ancien professeur de l'Académie des Beaux Arts, résidant de Malonne et nostalgique de l'époque du courrier postal, déposé par le facteur local, parfois personnalisé avec une enveloppe originale, et un timbre témoin d'une époque et du voyage. Son exposition, intitulée "Philatélie Particulière", rend hommage à ce timbre oblitéré et transformé, rouloté, assemblés pour devenir une sculpture. Bernard Boigelot et sa nostalgie du Mail Art...