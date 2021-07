La Louvière : deux riches expositions à découvrir à Keramis cet été

Cet été, le centre de la céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles Keramis, érigé sur le site de l’ancienne industrie Boch dans le centre du Hainaut, a inauguré deux expositions. Toutes deux liées à la production ou a l’utilisation de la précieuse faïence, Raconte-moi Boch retrace l’histoire de la manufacture au gré des archives et Mega mug & Bike unplugged présente le travail de l’artiste français François Curlet, pensé dans les locaux de Keramis.

Empire faïencier mythique, l’industrie Boch est présente à La Louvière durant près de deux siècles : depuis l’arrivée de la famille Boch jusqu’aux dernières pièces sorties de la manufacture. Le parcours Raconte-moi Boch s’inscrit au sein de la collection permanente de Keramis et retrace ainsi l’histoire de l’industrie Boch, à travers des archives inédites. Au fil de l’exposition, des pièces originales sont dévoilées ainsi que les parcours divers de figures mythiques. On y apprend donc plus sur le destin de personnages tels que Charles Catteau ou Anna Boch, mais aussi de ceux moins connus qui ont également participé à la renommée de la manufacture louviéroise.