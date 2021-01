"La longue Marche" de Jean-Pierre Müller s'expose aux Drapiers à Liège

Faire une "belle" oeuvre qui puisse aussi inviter à la rêverie

Ces images sérigraphiées sur des voiles -et sur papier- puis superposées, nous emmène dans un kaléïdoscope de formes et de sens tout au long du parcours. Les images sont évocatrices sans être brutales et "tout ne doit pas forcément être décrypté; c'est pour ça qu'il faut que l'oeil puisse naviguer et avoir du plaisir. Sinon on n'aurait que des énigmes et on serait dans le "trivial pursuit" du plus malin", précise le plasticien.