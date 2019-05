La Lituanie remporte le Lion d'or du meilleur pavillon de la Biennale de Venise

Le prix très convoité du pavillon national de la Biennale de Venise est attribué à la Lituanie, qui y présente cette année une performance sous forme d'opéra intitulée "Sun & Sea (Marina)".

Sélectionné parmi les 89 pavillons nationaux de la 58ème biennale, "Sun & Sea (Marina)" est l'oeuvre des artistes Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte et Rugile Barzdziukaite. Elle comprend des vacanciers sur une plage synthétique qui chantent des messages à caractère écologique, dans un bâtiment situé non loin de l'Arsenale.

Dans un communiqué, les jurés du prix ont souligné "l'esprit expérimental du Pavillon [lituanien] et son traitement inattendu de la représentation nationale."

Cette année, le jury comprenait de nombreux directeurs de musées internationaux et des curateurs comme Defne Ayas, Cristiana Collu, Sunjung Kim, Hamza Walker et Stephanie Rosenthal, qui en était la présidente.

C'est la seconde fois d'affilée que le Lion d'or du pavillon national est attribué à une performance. En 2017, le pavillon allemand avait reçu le prix pour la performance orchestrée par Anne Imhof intitulée "Faust."

De son côté, la Belgique a reçu une mention spéciale pour son exposition "MONDO CANE" des artistes Jos de Gruyter et Harald Thys. Cette installation, qui offre une "vision alternative des aspects méconnus des relations sociales à travers l'Europe" se compose d'une série de marionnettes mécaniques représentant les stéréotypes folkloriques de différents pays.

La 58ème édition de la Biennale a aussi couronné l'artiste et cinéaste américain Arthur Jafa, en lui décernant le Lion d'or du meilleur artiste dans une exposition centrale. Son film "The White Album" de 50 minutes explore l'identité blanche en Amérique.

Le Lion d'argent du jeune artiste est allé à Haris Epaminonda de Berlin pour sa participation à "May You Live in Interesting Times" sous la houlette de Ralph Rugoff.

Un Lion d'or d'honneur a précédemment été décerné à l'artiste américain Jimmie Durham, pour l'ensemble de sa carrière.

La Biennale d'art contemporain se tient à Venise jusqu'au 24 novembre.

