La lessive au cœur d'une exposition à La Fonderie à Molenbeek

L'exposition "Derrière le hublot, la lessive d’hier à demain" se tient à la Fonderie, musée bruxellois des industries et du travail, à Molenbeek jusqu'au 6 juin prochain.

Faire la lessive est une tâche ménagère qui paraît anodine. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Pendant des siècles, cela a été une besogne particulièrement ingrate, fastidieuse et chronophage... Cette exposition démontre qu’elle est omniprésente dans notre quotidien et éminemment représentative des évolutions techniques, culturelles, sociales et économiques de notre société. Il y a 1.000 raisons de développer un autre regard sur votre machine à laver.

Au fil de l'exposition, richement documentée, vous découvrirez de nombreuses machines à laver, des ustensiles, des produits de lessive, des documents originaux et reproductions, des films, des témoignages. De plus, des manipulations, expériences sensorielles et jeux interactifs rendent la visite aussi interactive et ludique qu’instructive.

Lire aussi: La nouvelle exposition de la Cité Miroir mettra vos sens à rude épreuve

En plus de l'expo

En parallèle, La Fonderie propose un programme culturel sur la thématique de la lessive avec plusieurs événements tout au long de la durée de l’exposition. Ce programme prévoit la projection de films, des conférences, des journées dédiées aux familles, des ateliers de lavage du linge à l’ancienne, entre autres... Enfin, le musée vient également de publier le Cahier de La Fonderie n°53 intitulé Tant qu’il y a du linge à laver.

En pratique:

Rue Ransfort 27 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Du mardi au vendredi : 10h à 17h, samedi et dimanche : 14h à 17h

Site internet de la Fonderie