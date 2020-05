La Journée internationale des musées dure deux semaines sur "Animal Crossing"

La localisation des stations à tampons varie quotidiennement et peut différer selon les joueurs. Une fois la carte d’une salle totalement tamponnée, retourner parler avec Thibou permet d’obtenir une récompense. A chaque jour son rallye. Il est donc possible d’obtenir les cadeaux tous les jours.

Jusqu’au 31 mai, Thibou propose des "rallyes tampons". Chaque jour, le joueur est invité à retrouver 3 stations dans les salles insectes, poissons et fossiles du musée afin d’y faire tamponner sa carte.

Il faut pour cela avoir téléchargé la mise à jour 1.2 du 22 avril et avoir apporté des améliorations à la version primitive du musée de l’île.

Si dans le monde réel, la Journée internationale des musées, organisée le 18 mai dernier, ne dure que 24 heures, les joueurs d'"Animal Crossing : New Horizons" auront jusqu’au 31 mai pour en profiter.

Parmi les hauts lieux de cette île paradisiaque figure un musée dont le conservateur, baptisé Thibou, est un hibou bavard, affublé d’un nœud papillon.Il reçoit les dons des joueurs en poissons, en insectes et en fossiles mais aussi, depuis peu, en œuvres d’art.

En plein confinement, la paisible simulation de vie "Animal Crossing : New Horizons" a suscité un réel engouement. Tous les aspects de la vie quotidienne y sont présents, notamment l’art et de la culture. De nombreux musées fermés ont donc profité de la sortie du jeu pour mettre virtuellement leurs collections en avant.

Les grands musées s'intègrent sans problème dans Animal Crossing

Les chefs-d'oeuvres du Metropolitan Museum of Art peuvent être importés dans "Animal Crossing: New Horizons" via le site du musée new-yorkais.

En plus de pouvoir relayer les images des œuvres sur Facebook, Twitter, Pinterest ou par e-mail, les adeptes du Met peuvent désormais faire apparaître les œuvres dans "Animal Crossing: New Horizons". Celui-ci permet de personnaliser les vêtements des personnages et grâce à l'outil "Animal Crossing Pattern Tool", le Met a pu mettre toute l'intégralité de la collection Open Access au service du jeu.

Le seul inconvénient réside dans le fait que les toiles de "New Horizons" n'existent que dans un format carré. Il faut donc rogner l'image de son choix avant d'en scanner le code QR dans "New Horizons" via l'application Nintendo Switch Online.

Les tableaux se placent dans les maisons virtuelles et les îles du jeu Nintendo,

Le Met suit l'exemple de l'aquarium de la baie de Monterey, du Getty Museum et du Cincinnati Art Museum en utilisant "Animal Crossing: New Horizons" pour rebondir pendant la crise sanitaire. Le jeu Nintendo ne cesse, en effet, de séduire les joueurs confinés alors que tous les lieux publics demeurant fermés.