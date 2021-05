La grotte de Lascaux en réalité virtuelle s'invite au Préhistomuseum de Flémalle

Découvrez " Lascaux - exposition internationale " - 05/05/2021 Lascaux - exposition internationaleà Cap Sciences - première mondialedu 13 octobre 2012 au 6 janvier 2013Lascaux – exposition internationale, invite à découvrir, ressentir et comprendre un site majeur de l’art paléolithique. Cette exposition itinérante est présentée en première mondiale et pour la seule fois en France à Cap Sciences (Bordeaux – Hangar 20, Quai de Bacalan), avant d’entamer une tournée dans les plus grandes villes du monde. Monumentale, interdisciplinaire et interactive, elle offre aux visiteurs une expérience unique, instructive et intense émotionnellement.http://www.lascaux-cap-sciences.net/Vidéo & Musique : Ugo Savouillan de BLUEHEAD Studiowww.bluehead-studio.fr