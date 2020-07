La galerie BeCraft expose douze artistes d’Homo Faber sur le site des Anciens Abattoirs

Rappelez-vous : en 2019 , BeCraft a rejoint le Conseil Culturel de la Fondation suisse Michelangelo, qui a pour mission de rendre hommage et de préserver l’artisanat d’art dans le monde , tout en œuvrant à renforcer ses liens avec l’univers du design contemporain . En tant que membre pour une durée de trois ans, BeCraft travaille dès lors activement à l’identification et à la recommandation des maîtres artisans contemporains de Belgique pour la Fondation.

Après ce considérable défi pour les artistes et les institutions qu’a constitué la période de confinement due au Covid-19, c’est donc sans surprise que BeCraft propose, pour sa réouverture ce 4 juillet, une exposition à retentissement international qui met à l’honneur douze artistes, premiers représentants belges d’Homo Faber. Chacun de ces artistes offre un éclairage particulier sur la maîtrise technique de domaines spécifiques liés aux arts appliqués – ce qui leur a d’ailleurs valu leur ticket pour Homo Faber, Crafting a more human future, le principal événement organisé par la Fondation Michelangelo pour la créativité et l’artisanat.