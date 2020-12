La Foire Internationale d’Art Contemporain se tiendra en ligne au mois de mars

La Foire internationale d’art contemporain (FIAC), qui avait dû annuler son édition annuelle en octobre en raison de l’épidémie du Covid-19, tiendra sa première édition online du 2 au 7 mars, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La plateforme en ligne accueillera plus de 200 galeries, émergentes et établies, d’art contemporain, d’art moderne et de design, annonce la foire.

FIAC Online Viewing Rooms est créée en collaboration avec la société Artlogic, leader dans la technologie digitale au service du monde de l’art.

C’est une année qui sera doublement inaugurale pour la FIAC grâce au lancement de FIAC Online Viewing Rooms et à notre installation dans le Grand Palais éphémère sur le Champ-de-Mars (à Paris) en octobre pour la 47ème édition

indique le communiqué.

Les grands travaux de rénovation du Grand Palais, qui s’étalent sur plusieurs années, ont obligé les grandes foires comme la FIAC à se transférer dans ce bâtiment éphémère.

Avec cette plateforme, "de nouvelles connexions seront possibles entre les publics, les galeries du monde entier et les artistes qu’elles représentent", espèrent les organisateurs, alors que l’annulation de cet événement, en 2020, a été ressentie comme une épreuve financière lourde pour les acteurs de l’art contemporain.