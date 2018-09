La foire aux livres d’art au WIELS

Pour la quatrième année, le centre d’art de Forest organise une foire aux livres d’art avec des maisons d’édition et artistes sur place. Ça se passe le 9 septembre.

Les anciens bâtiments de la brasserie Wielemans-Ceupens, vestige industriel moderniste unique en son genre abritent le centre d’art depuis 2007. Le " Wiels ", nommé en référénce à la bière produite par l’ancienne brasserie se définit comme un " laboratoire international pour la création et la diffusion de l'art contemporain ". En plus d’expositions du plus haut intérêt, le musée organise des résidences et autres foires. C’est le cas de l’Art book fair, qui met à l’honneur les publications artistiques contemporaines à travers des livres, des catalogues, des périodiques et toutes sortes de recueils imprimés. Les livres d’art, qui sont pour certains eux-mêmes des objets artistiques peuvent être de toute sorte et il est important de soutenir les petits éditeurs.

Seront présents :

&: Christophe Daviet-Thery, Afterall - M HKA, ALMINE RECH GALLERY, Archive Books, APE (Art Paper Editions), Atelier 34zero Muzeum, B42, Classe moyenne éditions, Corraini Edizioni, de player, E²/Sterput, Ediciones de a Poco, Éditions Jannink, Éditions Macula, Ergo Pers Artists' Books, FREMOK, Me to You Publications, Gabriele Amor, Gagarin, Girls Like Us, Hand Art Publisher, indekeuken editions, japsambooks.nl, Johan Deumens Gallery, Katarina Rudebeck, KONT, KRIEG, La Perruque & Surfaces Utiles, Les Trois Ourses, Libri Finti Clandestini , Malenki, Heidemarie von Weidel & hesperus print Verlag, Occasional Papers, Octopus Notes, Onomatopee, P+Control, Publication Studio Rotterdam, Roma Publications, Stencilwerck, Tipi Bookshop, Tombolo Presses & Empire Books, Triangle Books, Valiz, books and projects, Vleeshal, Weinspach