La fluidité au cœur de la 10e Triennale d’art contemporain d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

La fluidité est un concept dans l’air du temps qui a percolé dans le grand public à travers la notion de genre fluide ou non-binaire. MAGMA, 10e Triennale d’art contemporain d’Ottignies Louvain-la-Neuve, décline 3 aspects de la fluidité : l’identité au Centre Culturel d’Ottignies, les images au Musée L et l’espace dans le parking des Sciences à Louvain-la-Neuve.

10 images Stephan Balleux, Magma - 2021 © Xavier Ess

MAGMA réunit 27 artistes, dont 24 sont basé.e.s en Belgique. Chacun.e est présent.e.s dans deux des espaces pour montrer différentes facettes de son travail et créer de nouvelles conivences entre les œuvres. Magma s’annonce comme " une triennale sensorielle, émotionnelle " dont les œuvres suscitent l’imaginaire et les sens. Certaines nous laissent dans une " confusion fertile ", puisque " à défaut de comprendre [les œuvres], on peut les ressentir ". Un parti-pris répandu - pour le meilleur et pour le pire - dans les expos d’art contemporain. Pour se mettre dans le bain, il est préférable de commencer sa visite -qui prend une demi-journée- par la fluidité des identités au Centre culturel d’Ottignies.

10 images Graciela Iturbide, Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitan, Mexico - 1979 © Graciela Iturbide

Les identités multiples La remise en cause des catégorisations: sociale, de genre, d’orientation sexuelle…, est un fait de la jeune génération. Cette fluidité et ces expressions identitaires sont exposées très intelligemment dans les loges du Centre culturel. Espaces où l’on quitte une identité pour en prendre une autre. La photo emblématique de cette triennale est celle de cette femme mexicaine fière, coiffée d’iguanes. Une photo de Graciela Iturbide qui montre une identité élargie à la nature et au vivant. Lara Gasparotto a monté une installation intime d’autoportraits pendant sa grossesse, étape de bouleversement existentiel. Jot Fau fabrique des costumes dans lesquels elle joue l’identité du personnage. Dans sa série " Facewall ", l’illustratrice Kitty Crowther expose un mur de têtes, sans qu’on sache si ce sont des hommes, des femmes ou des animaux. Naomi Lilith Quashie, sculptrice et performeuse qui se définit comme "femme, noire, queer et sorcière", travaille sur les stéréotypes liés à l’identité " black ". Sur la façade, elle a installé "Hairdresser’s Hoop", un panier de basket dont le filet est constitué de tresses " africaines " faites de cheveux synthétiques. Voir la capsule video en fin d'article.

10 images Naomi Lilith Quashie, Hairdresser’s Hoop - 2019 © Xavier Ess

10 images Lise Duclaux, Dans le fourbi du monde - 2003-2021 © Xavier Ess

Jeu de piste au Musée L Le Musée L de Louvain-la-Neuve rassemble une partie des collections de l’UCLouvain. Antiquité, art populaire, faune, outils scientifiques, art moderne, histoire de la gravure… un lieu d’une grande diversité. Pour créer de nouveaux liens avec les objets et les œuvres du musée, les créations des artistes de Magma sont disséminées dans les espaces et les vitrines. Certaines, comme les sculptures de Laurette Atrux-Tallau sont particulièrement bien intégrées, d'autres donnent une dimension globale à une vitrine, comme les phrases d'auteur.trice.s choisies par Lise Duclaux (Le mélange est la forme propre du monde, Mais que veut dire être naturelle) dans les vitrines de zoologie. Ailleurs, Medhi-Georges Lahlou qui travaille sur la multiculturalité, présente une installation dans laquelle il mêle son autoportrait aux 72 vierges de la tradition musulmane et fait réciter des sourates sur la musique de Haendel.

10 images Laurette Atrux-Tallau, Sans titre (série des assemblages) - 2021 © Xavier Ess

10 images Medhi-Georges Lahlou, 72 (virgins) and Aria - 2019 © Xavier Ess

Se perdre dans les niveaux du parking des Sciences Neuf installations dans les gigantesques espaces d’un parking sur 4 niveaux… il y a de quoi perdre ses repères. L’espace entier devient fluide.

10 images David de Tcharner, Contact - 2021 © Xavier Ess

D’entrée de jeu, David de Tcharner nous invite à faire rouler dans l’espace ses sculptures mécaniques ("Contact"), Yoel Pytowski questionne l’architecture, Stéphan Balleux -présent aussi au Botanique- déploie ses recherches sur l’image avec ea une fresque sur toile de plusieurs dizaines de mètres. Et le duo Mountaincutters semble nous ramener à la préhistoire avec un objet "incomplet" fabriqué avec des matériaux non transformés comme le fer, le cuivre, le verre. L’œuvre est installée dans un recoin du parking qui évoque une grotte.

10 images Mountaincutters, Objet incomplet (Les indices de la respiration primitive) -2021 © Xavier Ess

Magma qui se prolonge aussi à Bruxelles au Botanique (Stéphan Balleux et Eva L’Hoest) et à La Médiatine (Mountaincutters et Jot Fau), doit se découvrir " les mains dans les poches ", de l’avis de Vincent Geens, responsable de projets artistiques au CC d’Ottignies. Des textes succincts présentent les artistes et à Ottignies, des médiateur.trice.s décodent les œuvres avec le public. Lire aussi : Jot Fau et le duo Mountaincutters à la Médiatine En pratique : MAGMA, 10e Triennale d’art contemporain d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Du 16 septembre au 28 novembre 2021. Toutes les infos magmatriennale10.be