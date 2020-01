La fabuleuse histoire de Gand, du Moyen Âge à nos jours, au STAM !

La suite de l’exposition raconte en six grandes salles comment Gand et devenue la ville qu’elle est, de la métropole médiévale d’autrefois au pôle de culture et de connaissances d’aujourd’hui, à l’aide de supports multimédias interactifs et de panneaux explicatifs clairs et captivants. Une expo qui se vit comme une aventure fabuleuse !