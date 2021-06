La culture se mobilise pour encourager les Américains à se faire vacciner

Et si des cadeaux aidaient les États-Unis à atteindre la barre des 70% de vaccinés ? Après que la campagne vaccinale s’essouffle dans le pays, de nombreux États et entreprises locales s’efforcent de motiver les indécis avec des billets de concerts et d’autres biens culturels. Décryptage.

Plus de 300 millions de vaccins ont été injectés aux États-Unis depuis fin décembre, permettant à près de 48% de la population d’avoir reçu au moins une dose. Mais la campagne vaccinale connaît un certain ralentissement et les autorités sanitaires doutent de pouvoir atteindre l’objectif des 70% de vaccinés fixé par Joe Biden pour début juillet. Pour relancer la machine, certains acteurs du secteur culturel se mobilisent et encouragent les Américains à se faire vacciner à l’approche de l’été. La municipalité de Chicago offre des billets pour l’édition 2021 de Lollapalooza à celles et ceux qui accepteront de se faire piquer, selon NBC 5 Chicago.