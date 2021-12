La Cité des 3 Baudets – vidéo-mapping

Située en plein cœur de Bertrix, l’église Saint-Etienne accueille, cet hiver, un spectacle monumental mêlant artistes et vidéo-mapping ! Chaque soir, du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 (à l’exception du 31/12), "La Cité des 3 Baudets" fera la part belle à l’histoire de Bertrix, à son folklore et à sa région à travers un conte de Noël féerique.

La Cité des 3 Baudets © Tour des Sites

Au cœur de cette période de fête de fin d’année, une tempête de neige couvre le cœur de Bertrix d’un épais manteau blanc. Alors que la nuit tombe, un jeune garçon perdu tente de se protéger du froid glacial qui descend sur la vallée. Il trouve ainsi refuge dans l’église de la ville.

C’est là qu’il fait la rencontre d’un sonneur de trompe bertrigeois, en pleine répétition pour le concert du Nouvel An. Le musicien et l’enfant entament alors un voyage à travers plusieurs légendes locales grâce à un vieux manuscrit présent dans la sacristie de l’église. À sa lecture, le jeune garçon tombe dans une espèce de rêve éveillé qui l’emmène dans des mondes étranges où cohabitent fées, légionnaires romains, mineurs et soldats français…