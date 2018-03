La Citadelle de Namur dévoile son programme 2018 sous le thème de la Wallonie insolite

La Citadelle de Namur a dévoilé mercredi sa programmation touristique pour la saison à venir. Au total, 9.136 spectateurs s'étaient déplacés en 2017 sur l'ensemble des événements organisés par le Comité Animation Citadelle.

"Le bilan en terme des fréquentations est positif et encourageant puisque sur toutes nos activités nous avons eu plus de visiteurs que lors de l'année 2016", explique Cédric Alvaro, chargé de la communication à la Citadelle de Namur. Si les visites guidées de la citadelle sont toujours très populaires, l'augmentation la plus significative concerne la visite des souterrains. "Nous avons eu une hausse de plus de 6.000 personnes sur notre fréquentation pour cette activité", continue M. Alvaro.

Néanmoins, la principale attractivité de la Citadelle reste ses événements comme ceux organisés par le Comité Animation Citadelle. "Nous avons eu près de 10.000 spectateurs sur nos événements en 2017 et ce réparti sur nos 7 événements", selon le responsable de la communication du site. Des organisations qui seront toujours d'actualité en 2018 puisque sous le thème de la Wallonie insolite, le comité d'animation proposera 8 événements.

Le Festival de Wallonie on Tour débutera la saison le 1er avril, il sera suivi des Médiévales de la Citadelle, d'un spectacle de plein air des "Misérables", du Festival d'Art contemporain, du Festival Nature de Namur, d'Halloween à la Citadelle, d'une Balade aux flambeaux et d'une exposition d'Art contemporain.

Un reportage sur la restauration des souterrains de la citadelle :