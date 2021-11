La chapelle de Bondael accueille "Ernest et Célestine", les personnages de Gabrielle Vincent

"On a voulu mettre en avant les valeurs qui lui étaient chères et qui sont présentes dans les livres d’Ernest et Célestine : le partage, la bonne humeur, la joie, l’insouciance… On avait fait une première exposition en 2013 dans cette même chapelle, après la sortie du film. On a ensuite fait de nombreuses expositions à Bruxelles, Paris ou Strasbourg, mais il nous paraissait important de revenir pour les 40 ans dans la commune de l’artiste, où elle a vécu et où elle est enterrée. On partage un peu de douceur et de magie avant les fêtes de fin d’année et on montre d’ailleurs plusieurs œuvres originales autour de Noël."

Des activités ont également cours jusqu’au 19 décembre à la bibliothèque d’Ixelles pour fêter cet anniversaire.